РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Глава Балашихи Сергей Юров в ходе приема обсудил с представителями территориальной организации профсоюза жизнеобеспечения Балашихи вопрос создания профсоюзов работников ЖКХ и предприятий торговли в горокруге, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Мы соберем на совещании наши управляющие компании. Их у нас около 120. Еще ресурсоснабжающие организации. Вы расскажете, как создается профсоюзная организация, какие это дает преимущества работодателю, коллективам. По предприятиям торговли так быстро не получится, их 16 тысяч. Дам поручение руководителю профильного управления», – сказал Юров.

Он добавил, что также руководителей предприятий проинформируют о возможности создания профсоюзов на базе Балашихинской торгово-промышленной палаты и союза промышленников и предпринимателей.

Всего на прием к главе записалось пять человек. Сергей Юров также рассмотрел обращения жителей по вопросам улучшения жилищных условий и о сносе незаконно построенного здания в микрорайоне Салтыковка.