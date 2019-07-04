РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июл. Свыше 320 водителей оштрафовали за припаркованные на газонах автомобили в подмосковном Красногорске в нынешнем году, сообщил начальник Главного управления Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В четверг он проинспектировал содержание территории ряда дворов в микрорайонах Изумрудные холмы, Павшинская пойма и Путилково Красногорска. В объезде приняли участие представители администрации округа и управляющих компаний.

«В 2019 году от жителей Красногорска поступило более 1 тысячи обращений по поводу парковки на газонах. За это нарушение в округе с начала года нами (Госадмтехнадзором – ред.) оштрафованы более 320 водителей», – сказал Баженов.

Он отметил, что в соответствии с поручением надзорного ведомства администрация актуализирует дорожную карту по организации парковочного пространства. В качестве примера положительного решения данного вопроса глава Госадмтехнадзора привел микрорайон Павшинская пойма.

«Где это возможно администрация во взаимодействии с жителями расширила парковочные места, где невозможно – сделали соответствующие ограждения в соответствии с концепцией благоустройства дворовых территорий», – пояснил Баженов.

Он также добавил, что наибольшее количество сообщений о припаркованных на газонах автомобилях поступает в Госадмтехнадзор от жителей комплексов, расположенных в деревне Путилково.

«Мы рекомендовали территориальному управлению, администрации округа и управляющим компаниям принять на вооружение опыт Павшинской поймы», – заключил глава Госадмтехнадзора.