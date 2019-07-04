РИАМО – 4 июл. В подмосковных Котельниках волонтеры совместно с «Молодой Гвардией» настраивают оборудование для перехода на цифровое телевидение, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКИ администрации муниципалитета.

«В городском округе Котельники рабочей группой волонтеров совместно с членами Молодой Гвардии «Единой России» продолжается отработка адресов по подключению цифрового телевидения. Сегодня команда волонтеров побывала по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №17 и помогла настроить цифровое ТВ пенсионеру Гришину Николаю Васильевичу», – говорится в сообщении.

Данную работу продолжат в Котельниках. Если у жителей не работает цифровое телевидение, они могут обратиться по телефону: 8(926)767-76-36.