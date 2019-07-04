РИАМО - 4 июл. Онлайн-продажа билетов на выставку норвежского художника Эдварда Мунка в Третьяковской галерее до окончания работы экспозиции будет недоступна в связи с тем, что все билеты раскуплены, также в определенные дни выставка будет работать в продленном режиме, сообщается на сайте галереи.

«Часы работы выставки «Эдвард Мунк» продлены! 7 июля до 21:00 (вход до 20:00); 11-14 июля до 23:00 (вход до 22:00). Билеты можно будет приобрести в кассах Инженерного корпуса в Лаврушинском переулке, 12», — отмечается в материале.

Выставка продлится до 14 июля. Билет дает право посетить только данную экспозицию, для посещения остальных отделений галереи потребуется отдельный билет. Ожидание в живой очереди занимает от четырех часов, напоминается в материале.

В числе экспонатов выставки можно увидеть знаменитую картину «Крик», один из вариантов которой хранится в музее Мунка. Отдельный раздел выставки — «Мунк и Достоевский» — посвящен влиянию творчества Федора Достоевского на формирование мировоззрения и образного мышления норвежского художника.

В рамках выставки также подготовили международную образовательную программу, в которую вошли лекции о жизни и творчестве экспрессиониста, о влиянии литературы и философии на его искусство, а также спектакль театра марионеток по пьесе художника, презентации книг и кинопоказы.