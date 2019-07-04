РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. В микрорайоне Никольско-Архангельский Балашихи спасатели сняли с дерева застрявшего мужчину с тяжелой травмой предплечья, который бензопилой срезал сухие ветки, сообщается на странице балашихинского территориального управления СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Третьего июля на пульт диспетчера 201 пожарно-спасательной части Балашихинского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил звонок от оператора службы-112. Он сообщил, что в микрорайоне Никольско-Архангельский на улице Первая линия на дереве находится человек с тяжелой травмой. Незамедлительно по адресу выехала дежурная смена спасателей во главе со старшим смены Олегом Калмыковым.

«Прибыв на место, спасатели выяснили, что мужчина 1966 года рождения проводил высотные работы по опилке сухих веток со старого дерева на территории участка частного дома. Из-за сильного порыва ветра мужчина бензопилой нанес себе рваную рану в районе левого предплечья. Пострадавший находился на высоте 15 метров и самостоятельно спуститься не мог. Хозяин дома забрался по лестнице к рабочему перетянул жгутом рану, а затем по телефону 112 обратился за помощью в единую службу спасения», – говорится в сообщении.

Калмыков, оценив ситуацию, принял решение при помощи альпинистского снаряжения снимать пострадавшего с дерева. После того, как спасатели поднялись на высоту 5 метров, к месту спасательной операции подъехал подъемник, принадлежащий Балашихинским электросетям.

Спасатели Олег Калмыков и Николай Бучин при помощи подъемника поднялись к пострадавшему, срезали страховочные ремни, удерживающие пострадавшего, переправили его в кабинку подъемника и опустили на землю, где мужчина был передан врачам бригады скорой помощи.

«Сильный порывистый ветер и работа на большой высоте осложняли нашу работу. Человек, проводивший работы на дереве, был сильно травмирован, потерял много крови и ослаб, но нам удалось справиться с ситуацией и вовремя передать его в руки врачей», – отметил Калмыков.

Балашихинское территориальное управление ГКУ МО «Мособлпожспас» призывает жителей городского округа оценивать свои силы и неукоснительно соблюдать технику безопасности при производстве технических работ, особенно если они связаны с применением инструментов с повышенной опасностью.