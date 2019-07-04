РИАМО - 4 июл. 200 станций на пяти маршрутах Московских центральных диаметров станут доступны для жителей столицы и области к 2025 году, благодаря чему среднее время поездки через город составит 45 минут, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

«Наша цель на ближайшие 5 лет – обеспечить интеграцию железных дорог в систему городского транспорта столицы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведутся работы по созданию диаметральных маршрутов, которые пройдут через центр столицы и фактически станут линиями наземного метро», – подчеркнул заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

Проект МЦД включает 5 маршрутов общей протяженностью 446 километров. Хуснуллин напомнил, что первые два маршрута – МЦД-1 «Одинцово – Лобня» и МЦД-2 «Нахабино – Подольск» планируется запустить уже в конце 2019 – начале 2020 года. В перспективе появятся и другие диаметры: «Зеленоград – Раменское», «Апрелевка – Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово».

Также в столице идет активная работа по строительству новых остановочных пунктов на радиальных железнодорожных направлениях и интеграции железной дороги и Московского центрального кольца.

«На Октябрьском направлении появится платформа «Ховрино-2», на Курском – остановочный пункт «Остафьево», на Киевском – платформы «Минская», «Аминьевское шоссе» и «Санино». В ближайшие месяцы откроем остановочный пункт «Северянин» Ярославского направления – его перенесли ближе к станции МЦК «Ростокино», а с платформы «НАТИ» Октябрьской железной дороги можно будет с комфортом пересесть на станцию МЦК «Лихоборы»», – рассказал Хуснуллин.

Глава Строительного комплекса отметил, что, согласно исследованию PricewaterhouseCoopers (PwC), Москва сегодня лидирует по плотности рельсового транспорта, опережая такие мегаполисы, как Берлин, Сеул, Нью-Йорк и Лондон.

Московский урбанистический форум проходит с 4 по 7 июля в «Зарядье». Деловая программу МУФ-2019, которая включает более 70 мероприятий, сегодня открыл своим выступлением мэр Москвы Сергей Собянин.