В этот уикенд жители и гости столицы смогут послушать джаз в музее-заповеднике «Горки Ленинские», посетить Московский урбанистический форум и музыкальный фестиваль «Ласточка», сходить на день рождения «Ламбада-маркета» и базар «Гоголь-центра», а также на фестиваль «Вдохновение» на ВДНХ. Куда пойти в Москве и Московской области в ближайшие выходные, с 5 по 7 июля, читайте в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 5 июля

Московский урбанистический форум 2019

Moscow urban forum, посвященный вызовам развития мегаполисов, с 4 по 7 июля проходит в Москве. В форуме принимают участие известные урбанисты, градостроители и архитекторы со всего мира, всего более 300 спикеров. В рамках фестиваля пройдут кинопоказы, где можно увидеть фильмы «Город глазами кота» и «Что-то настоящее». Для детей пройдут мастер-классы по битбоксу, игре на барабанах. Для подростков устроят вечеринки PechaKucha (L)ight, где они расскажут о том, как понимают городскую жизнь. Из необычного – урбанистические спектакли – «Солнечный удар», «Я шагаю по Москве», «Юре бы это понравилось». 6 и 7 июля на фестивале выступят фанк-соул-коллектив The Soul Surfers, экспериментальный немецкий электронный музыкант Daniel Brandt, лондонская группа Melt Yourself Down, хип-хоп-команда 1/2 Orchestra и другие исполнители.

Где: Москва, парк «Зарядье»

Цена: бесплатно, на события деловой программы нужна регистрация

Театральный фестиваль «Вдохновение»

© официальный сайт фестиваля "Вдохновение"

Большой фестиваль искусств «Вдохновение» с 5 по 21 июля пройдет в Москве. Этот год для фестиваля станет юбилейным – он отпразднует пятилетие. В программе более 20 спектаклей разных форматов и жанров как европейских театров, так и театральных коллективов из бывших советских республик, которые покажут на площадках ВДНХ: в обновленном Зеленом театре, в доме культуры, в павильоне ЭКСПО и на площади Промышленности. Гости фестиваля смогут увидеть перформансы и инсталляции современных российских и зарубежных художников, например, посвященную дружбе народов инсталляцию знаменитого на весь мир французского архитектора Оливье Гросстета. Но главным сюрпризом для гостей фестиваля станет постановка «Земля Нод» (The Land of Nod) театральной компании FC Bergman (Нидерланды/Бельгия)

Где: Москва, ВДНХ

Цена: 1500–2000 рублей

Фестиваль «Французские каникулы»

© официальный сайт фестиваля "Французские каникулы"

Фестиваль «Французские каникулы», организованный посольством Франции, Французским институтом в России и кинотеатром «Пионер», со 2 июля и до конца месяца проходит в летних кинотеатрах Москвы.

В кинопрограмме - «Двойная жизнь», «Невидимые», «Пока все хорошо», «Соблазн» и многие другие фильмы. Расписание можно посмотреть на сайте https://pioner-cinema.ru/event/frantsuzskie-kanikuly-2019/.

Где: Москва, летние кинотеатры в парках

Цена: 350 рублей

Фестиваль «Боль»

© официальный сайт фестиваля "Боль"

Андеграундный фестиваль «Боль» с 5 по 7 июля пройдет в Москве. В нем примут участие более 70 известных и новых российских артистов, а также западных музыкантов, близких по духу фестивалю. Первые хедлайнеры - проект The Good, The Bad & The Queen - супергруппа в составе фронтмена Blur и Gorillaz Деймона Албарна, экс-гитариста The Verve Саймона Тонга, басиста легендарных The Clash Пола Симонона и нигерийского барабанщика Тони Аллена, игравшего с афробит-легендой Фелой Кути. Еще одна гордость «Боли» 2019 - американские экспериментаторы Algiers, вобравшие в себя широкий спектр музыкальных влияний от The Four Tops через Стива Райха к Public Image Ltd. Помимо этого зрители услышат поп-сенсацию уходящего года Монеточку, леденящий атмосферный хип-хоп от Mnogoznaal, психоделический рок от японской группы Kikagaku Moyo, легенд советской инди-музыки «Ночной проспект» и многих других.

Где: Москва, Культурный центр «ЗИЛ»

Цена: от 2800 до 4000 рублей

СУББОТА, 6 июля

Открытие Автомузея в Москве

Новый большой в России автомузей 6 июля откроется в Москве. Посетители смогут увидеть более 70 уникальных автомобилей, оставивших след в истории человечества и отражающих эволюцию автомобилестроения в разных странах мира. Самые старые автомобили из коллекции Автомузея – американский Studebaker EMF-30, созданный в 1912 году, и его немецкий ровесник Benz 8/20 Sport (1912) – спортивный двухместный автомобиль, созданный для участия в гонках, который мог разгоняться до 62 км/ч. Самая редкая машина – Isotta Fraschini Tipo 8 Torpedo Phaeton, которая в 20-е годы XX века была символом богатства и роскошной жизни. Самым дорогим автомобилем в коллекции Автомузея является роскошный Bugatti Type 57 в кузове Coach Vetoux 1935 года выпуска. Современные достижения автомобилестроения демонстрируют самые разные марки машин, вплоть до роскошных Rolls Royce, Bentley и других. Все посетители музея могут увидеть автомобиль в разрезе, чтобы лучше понять его устройство, или сравнить громкость сигнала у разных машин. Также здесь можно будет посидеть в салоне ретро-машин и сфотографироваться на современном гоночном мотоцикле. Детям будет интересно поиграть в машинки или попробовать свои силы в автовождении на симуляторах автогонок. Кроме того, на огромной территории около музея можно прокатиться на ретро-автомобиле. В музее также работает кафе и сувенирный магазин где, конечно, можно найти миниатюрные автомобили на любой вкус и кошелек.

Где: Москва, пространство завода «Кристалл»

Цена: по запросу

Concept Summer Fest

© официальная страница мероприятия в Facebook

Фестиваль моды и дизайна Concept Summer Fest 6 июля пройдет в «Депо». В рамках фестиваля 100 дизайнеров из 15 стран, в том числе России, Испании, Германии, США, Канады, Украины, Франции, Индонезии, Австралии, представят свои коллекции одежды, обуви, аксессуаров и ювелирных украшений. Также в программе модные показы, зона стиля, лекторий, Speed Dating с дизайнерами - участниками фестиваля и детская зона.

Где: Москва, фудмолл «Депо»

Цена: бесплатно

«Гоголь-базар»;

© официальная страница мероприятия в Facebook

«Гоголь-центр» 6 июля на один день превратится в базар, где продавцами станут актеры, сотрудники и друзья театра, которые принесут на продажу свои личные вещи. Здесь можно будет найти мерч Гоголь-центра – книги, футболки, браслеты, наклейки, постеры, поясные сумки от Nikita Gruzovik, худи к спектаклю «Мизантроп» и пр. На фестивале можно будет поиграть в пинг-понг, послушать концерт Rita Kron и друзей, принять участие в автограф-сессии с артистами театра.

Где: Москва, «Гоголь-Центр»

Цена: бесплатно

10 лет «Ламбада-маркету»

© официальная страница мероприятия в Facebook

День рождения первой дизайнерской ярмарки Москвы 6 июля пройдет на «Стрелке». 10 лет ярмарки отметят громко – в честь праздника выступят Poko Cox, Дуся Лерер и Санчир Бадаков с лайвами, а также с диджей-сетами Ильдар Иксанов из группы «Труд», Денис Рябов из «Искренней музыки» и Петя Чинават из магазина винила DIG. Организаторы вместе с гостями ярмарки планируют распивать коктейли, вспоминать самые безумные истории за 10 лет и, конечно же, танцевать. Одеться просят в костюмы в цветочек или орнаментом пейсли.

Где: Москва, Красный Октябрь

Цена: от 175 до 350 рублей

Музыкальный фестиваль «Ласточка»

Музыкальный фестиваль «Ласточка», который объединит музыку, современное визуальное искусство, спорт, моду и еду, 6 июля пройдет в «Лужниках». Хедлайнерами фестиваля станут рэпер Lil Xan (Диего Лианос), хип-хоперша Bhad Bhabie (Даниэлла Бреголи), поэтесса и композитор поп-музыки LP.Р. Также на фестивале выступят – Луна, Элджей, Little Big и Rompasso. Кроме музыки на фестивале будет устроено более 40 интерактивных зон, где можно будет потренироваться с FITMOST, послушать лекции по экшн-съемке, научиться танцевать бальные танцы, заняться йогой и пр. На территории Fashion & Beauty пройдет маркет дизайнеров, мастер-классы и встречи с ведущими трендсеттерами, подарки от Tommy Hilfiger при покупке, кастомизация кроссовок, выставка хищных растений и пр. На фестивале можно будет сделать укладку от парикмахерской Birdie, отдохнуть в лаунж-зоне ПИК и пр. Поесть можно будет хот-дохи от Delicatessen, шаурму Carne, итальянскую жареную смесь, приготовленную во фритюре Frito Misto и многое другое.

Где: Москва, «Лужники»

Цена: от 1700 до 5000 рублей

День семьи в парках Москвы

© сайт мэра Москвы

В 18 столичных парках 6, 7 и 8 июля пройдут специальные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Горожан ждут фестивали, концерты, семейные конкурсы, игры и многое другое.

В парке «Сокольники» 6 июля можно посетить необычный фестиваль «АРТамаран» - на берегу Большого Путяевского пруда установят несколько арт-объектов в виде морских снастей, которые предложат разрисовать гостям. Краски и кисточки выдадут на месте бесплатно.

Одной из основных площадок празднования станет музей-заповедник «Царицыно», где 7 июля пройдет фестиваль «Московская семья». Гости увидят выступления известных артистов, поучаствуют в мастер-классах и спортивных состязаниях.

8 июля на сцене большого амфитеатра в парке «Зарядье» можно будет увидеть настоящий бал времен XVIII - начала XX века, а в Парке Горького пройдут бесплатные экскурсии «14 историй о любви». На этих прогулках расскажут, как проводили время в парке Александр Пушкин и Наталья Гончарова, Екатерина Вторая и Григорий Орлов, император Николай Первый с супругой Александрой Федоровной.

Где: парки Москвы

Цена: бесплатно

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июля

«Jazzовые сезоны» в Горках Ленинских

© Скриншот

Ежегодный фестиваль «Jazzовые сезоны» 6 и 7 июля пройдет в Горках Ленинских. В прошлом году «Jazzовые сезоны» вошли в топ-10 лучших джазовых опен-эйров России.

Десятки российских и зарубежных джазовых музыкантов соберутся в одном из самых живописных уголков Подмосковья. За два дня на фестивале выступят – Игорь Бутман, органист Лари Голдингс, гитарист Питер Бернстайн и барабанщик Билл Стюарт. Также в рамках «Jazzовых сезонов» Валерий Сюткин совместно с участниками проекта Light Jazz народным артистом России Алексеем Кузнецовым (гитара), Александром Мартиросовым (аккордеон), Игорем Кондуром (контрабас) и Андреем Никоновым (барабаны) презентуют свою программу «Москвич». Знакомые песни они представят в тонкой джазовой интерпретации. Также в дни фестиваля в Горках Ленинских выступят группы Guru Groove Foundation и Under Influence, Трио Андрея Кондакова.

Где: Московская область, музей-заповедник «Горки Ленинские»

Цена: 1500 рублей

Премьера иммерсивного спектакля «Пер Гюнт»

© официальный сайт кинотеатра «АтмАсфера 360»

Фонд «Бельканто» 7 июля представит премьеру иммерсивного спектакля «Пер Гюнт, или В пещере горного короля» в сферическом кинотеатре «АтмАсфера 360». Картины по мотивам произведения Ибсена, созданные мастером песочной анимации Анной Ивановой в онлайн-режиме в формате 360° будут транслироваться на огромный 550- метровый экран и сопровождаться великолепной музыкой Эдварда Грига в исполнении органа (Анна Суслова) и скрипки (Евдокия Ионина). Текст прочитает актриса театра Анастасия Бабиченко.

Где: Москва, Парк Горького, вход со стороны набережной

Цена: от 1400 рублей

Обсерватория на Останкинской телебашне

На открытой смотровой площадке (340 метров) Останкинской башни 7 июля открывается обсерватория. Всего в июле запланировано шесть сеансов проекта «Астрономический час с Московским планетарием». Сразу после захода Солнца, будет возможность увидеть Луну в ее различных фазах в зависимости от даты наблюдения. В это время суток также будут видны Юпитер с его четырьмя главными спутниками, соседний от него Сатурн с кольцами, яркие звезды Вега, Арктур и Альбирео. Выездная обсерватория на Останкинской телебашне будет работать 7, 10, 12, 14, 17 и 19 июля. Время наблюдений с 21:00 до 23:00.

Где: Москва, Останкинская башня

Цена: вход по билету на смотровую площадку телебашни