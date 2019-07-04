РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июл. Главгосстройнадзор Подмосковья добился устранения нарушений при строительстве дома на улице Орджоникидзе в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Главгосстройнадзор Московской области провел проверку хода строительства дома 2Г, корпус 2 на улице Орджоникидзе в городском округе Королев, который возводится для сотрудников предприятия АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

«В ходе проверки были выявлены нарушения, генподрядчик оперативно принял меры по их устранению, и до завершения надзорных мероприятий все замечания на объекте были устранены. Нарушения на данном объекте касались требований технических регламентов и проектной документации», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь 7-секционного 17-этажного жилого дома составит 44,8 тысяч квадратных метров. Дом рассчитан на 467 квартир жилой площадью более 30 тысяч квадратных метров. На первом этаже предусмотрены помещения административно-офисного назначения.

В настоящее время на объекте ведутся работы по возведению каркаса здания. Застройщиком выступила ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Следующая проверка на объекте начнется 11 ноября. Завершить строительство дома планируется в IV квартале текущего года.