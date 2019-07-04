РИАМО - 4 июл. Финальный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа» пройдет с 8 по 14 июля на территории парка «Патриот» и на полигоне Таманской дивизии в поселке Алабино, сообщил журналистам начальник главного штаба военно-патриотического общественного движения «Юнармия», летчик-космонавт Роман Романенко.

«В этом году мы не ограничились территорией России, прибудут команды из двух государств – Армении и Белоруссии. . Хочу сказать, что не только сам парк («Патриот» - ред.) задействован у нас, но и полигон, и площади Таманской дивизии. Мы используем их территорию, полосы препятствия, маршруты и все остальное, что связано с нашей игрой», – сказал Романенко.

Он также добавил, что соревнования проводятся в три этапа: муниципальный, региональный и финал. В первом этапе приняли участие около 138 тысяч юнармейцев, на региональном этапе – порядка 18 тысяч ребят. На заключительном этапе будут присутствовать около 800 человек.

По его словам, финальный этап стартует 8 июля и уже 9 числа начальник главного военно-политического управления ВС РФ Алексей Цыганков откроет игру торжественным мероприятием, в рамках которого флаг победителей привезут на бронетранспортере.

«В 2018 году я впервые принял участие в военно-спортивной игре «Победа». Самое интересное было то, что в этой игре принимали команды со всей России и можно было ознакомиться с культурой и обычаями разных регионов страны», – сказал юнармеец, чемпион Подольска по разборке и сборке автомата Калашникова Илья Королев.

Военно-спортивная игра «Победа» – это комплекс просветительно-соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.