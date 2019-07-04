РИАМО - 4 июл. Ведущие специалисты российского селекционного центра ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка» продемонстрировали китайской делегации достижения в сфере селекции зерновых культур, а также перспективные сорта озимой пшеницы, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ведущий российский селекционный центр – ФГБНУ «Московский НИИСХ «Немчиновка», который находится в Одинцовском городском округе, в четверг посетила делегация Северо-Западного биологического института Академии наук Китая.

«На встрече с китайскими коллегами состоялось обсуждение вопросов обмена научным опытом в области селекции озимой и яровой пшеницы, озимой ржи, озимой тритикале, ярового ячменя и овса, а также разработки технологий их возделывания», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Китайскую делегацию представляли директор института Чжан Хуайган, профессор Лю Балун, исследователь Шэнь Юйху и ассистент Чао Дун.

«Наши ведущие ученые селекционеры продемонстрировали на подмосковном опытном поле лучшие достижения в области селекции зерновых культур, перспективные сорта и линии озимой мягкой пшеницы с высокими хлебопекарными качествами зерна», – отметил Разин.

По итогам переговоров подписано китайско-российское соглашение о сотрудничестве в области сельскохозяйственной науки и технологий.

«Соглашение направлено на создание новых сортов пшеницы, ржи, тритикале, ячменя и овса, отличающихся скороспелостью, устойчивостью к болезням, засухоустойчивостью, высокой урожайностью и высоким качеством зерна», – подчеркнул министр.

По его словам, соглашение также предусматривает передачу друг другу для использования в селекционных целях не менее 200 сортов зерновых, проведение экологических испытаний интродуцированных сортов сельскохозяйственных культур в провинции Цинхай и в Центральном регионе России.

«По итогам встречи запланирован обмен опытом по выращиванию зерновых культур, обмен экспертами, учеными и стажерами в области исследований. Кроме того, запланированы проведение лекций и семинаров на темы, представляющие взаимный интерес, обмен научной литературой и информацией», – заключил глава областного Минсельхозпрода.