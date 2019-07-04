РИАМО - 4 июл. Российская столица входит в тройку лидеров среди крупнейших мегаполисов мира по темпу прироста протяженности дорог, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Об этом в рамках Московского урбанистического форума заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, ссылаясь на данные исследования PriceWaterhouseCooper (PWC) «Качество жизни. Проекты, меняющие города».

«PWC сравнило 11 крупнейших мегаполисов мира, и Москва среди них лидирует по темпам роста протяженности дорог, уступая лишь Пекину и опередив Нью-Йорк, Лондон и Гонконг», – отметил Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса напомнил, что за 8 лет Москва построила 800 километров новых дорог, 246 искусственных сооружений и 213 пешеходных переходов. Протяженность улично-дорожной сети выросла на 20%. В ближайшие 5 лет будет построено более 570 километров дорог, в том числе три новых хорды и рокада.

«Строительство новых радиальных маршрутов через город – хорд и рокады общей протяженностью 330 километров – станет ключевым проектом ближайших лет. Мы его завершим к 2023 году», – уточнил Хуснуллин.

С 4 по 7 июля в столице работает Московский урбанистический форум. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.