РИАМО - 4 июл. На время закрытия участка Филевской линии в предстоящие выходные запустят бесплатные автобусы, они будут курсировать 6 и 7 июля с 05:00 до 02:00 с интервалом движения не менее двух минут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В выходные, 6 и 7 июля, на ремонт будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Нельзя будет воспользоваться станциями «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». В обычном режиме линия возобновит работу в 05:30 в понедельник, 8 июля.

«На время закрытия станций «Мосгортранс» организует бесплатные компенсационные маршруты. Автобусы КМ1 будут курсировать от станции «Киевская» до «Кунцевской» с остановками у «Кутузовской», «Багратионовской», «Филевского парка» и «Пионерской». Маршрут КМ2 пройдет от станции метро «Багратионовская» до «Филей», – говорится в сообщении.

Более 50 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости будут курсировать по маршрутам с 05:00 до 02:00 с интервалом движения не более двух минут.

Сотрудники «Мосгортранса» помогут пассажирам найти место посадки в автобус и выбрать нужный маршрут. Также подробную информацию можно будет найти на информационных щитах, которые установят в районе закрытых станций метро.