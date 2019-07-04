РИАМО - 4 июл. В текущем году в Москве планируется выдать более 12 тысяч ордеров на переселение москвичей по программе реновации жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В 2019 году мы планируем раздать ордера не менее 12 тысячам жителей, в следующем году – 15 тысячам жителей», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

Глава столичного Стройкомплекса добавил, что, начиная с 2021 года, Москва планирует вводить до 1,5 миллионов «квадратов» жилья по программе реновации ежегодно. В настоящее время в проектировании и строительстве находится порядка 5 миллионов квадратных метров жилья – это 90 тысяч новых квартир.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.

В парке «Зарядье» в четверг начал работу Московский урбанистический форум – крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития мегаполисов мира. Он будет работать до 7 июля.