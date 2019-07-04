РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Управляющая организация (УК) «ТПС Эксплуатация» по предписанию Госжилинспекции устранила нарушения на фасаде одного из домов на Автозаводской улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Жители дома №5 по улице Автозаводской сообщили в надзорное ведомство, что общедомовое имущество находится в плохом состоянии и попросили обязать УК произвести ремонт фасадной плитки, из-за отслоения которой может возникнуть плесень и грибок на стенах.

«В ходе проверки инспекторы зафиксировали, что управляющая компания ООО «ТПС Эксплуатация» не проводила регулярный осмотр фасада дома и не устраняла самостоятельно нарушения по мере их возникновения. УК предписали выполнить ремонт», – говорится в сообщении.

Контрольная проверка исполнения предписания показала, что сотрудники УК «ТПС Эксплуатация» в полном объеме выполнили необходимые работы в установленные сроки и привели общедомовое имущество в надлежащее состояние.