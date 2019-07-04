РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июл. Начальник Главного управления административно-технического надзора Московской области Олег Баженов дал положительную оценку содержанию территории подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Баженов в четверг проинспектировал содержание территории ряда дворов в микрорайонах Изумрудные холмы, Павшинская пойма и Путилково. В объезде приняли участие представители администрации округа и управляющих компаний.

«Сегодня (4 июля - ред.) мы совместно с администрацией округа и управляющими компаниями работаем на территории городского округа Красногорск на предмет чистоты и порядка. В целом хочу отметить, что чистота и порядок наводятся. Соблюдается график уборки территории», – сказал Баженов.

Он отметил, что на территории все же есть отдельные недостатки, на которые представители ведомства указали администрации и управляющим компаниям.

«В микрорайне Изумрудные холмы мы были на детской площадке и увидели, что рядом много сухих деревьев, сама площадка не огорожена и информационный щит требует обновления. Соответствующие протокольные поручения мы дали и потребовали от руководства администрации и управляющей компании оградить доступ детей на данную площадку сегодня, пока неблагоприятные погодные условия», – сказал Баженов.

Начальник управления благоустройства округа Антонина Ларина добавила, что всего администрация в ходе поездки получила шесть протокольных поручений.

«Думаю, выполним их в течение недели», – сказала Ларина.