РИАМО - 4 июл. Ежегодный суммарный вклад строительной отрасли в бюджет российской столицы составляет более 360 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Суммарный вклад строительной отрасли в бюджет Москвы составляет свыше 360 миллиардов рублей. Вклад строительного комплекса в экономику столицы с учетом долгосрочных социально-экономических эффектов составляет 16,9% от всего валового регионального продукта (ВРП)», – заявил в ходе Московского урбанистического форума заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в строительной и смежных отраслях столицы задействовано около 11% трудоспособного населения города.

«Строительная отрасль является драйвером развития столицы. Специалисты сферы работают над решением сложных, масштабных и значимых городских задач», – добавил Хуснуллин.

Ежегодно в столице строится более 8 миллионов квадратных метров недвижимости различного назначения и порядка 100 километров дорог. Кроме этого, открываются десятки станций метро, детских садов, школ, поликлиник, а также объектов спортивной и культурной инфраструктуры.

Московский урбанистический форум открылся в столице в четверг. Он будет работать до 7 июля. На форуме предусмотрен и фестиваль - открытая программа для москвичей.