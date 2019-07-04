РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов обсудил планы комплексного благоустройства двора с жителями домов №№1 и 2 по улице Береговой в микрорайоне Керамик Балашихи, подрядная организация планирует завершить все работы с учетом пожеланий жителей до 15 октября, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Заместитель начальника управления благоустройства администрации горокруга Яна Преловская сообщила, что по проекту во дворе будет установлена новая детская площадка с мягким резиновым покрытием, большая песочница и безопасные качели, а для пожилых граждан – новые удобные скамейки. Внутридворовую дорогу и уже существующие карманы для стоянки автомобилей заасфальтируют и сделают разуклонку для отвода воды.

«Нерешенным остается вопрос с дополнительным освещением детской площадки: столбы есть, фонарей нет. Совместно с администрацией Балашихи и управляющей компанией отработаем этот вопрос», – сказал Ефимов.

Он добавил, что в новом дворе должно быть светло вечером. Подрядная организация должна сдать объект до 15 октября.

Жители высказали опасение, что при проведении работ могут пострадать зеленые насаждения – вишневые деревья, заботливо высаженные еще при заселении дома. Однако, представитель администрации заверила, что вырубка кустов и деревьев во дворе проектом не предусмотрена.

Жители улицы Береговой поблагодарили Тараса Ефимова за встречу и пригласили на приемку новой площадки.