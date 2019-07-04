РИАМО - 4 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин и президент метрополии Большого Парижа Патрик Олье в рамках Московского урбанистического форума подписали программу сотрудничества на 2019-2021 годы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Программа предусматривает обмен опытом, знаниями и информацией по ключевым направлениям городского развития, таким как: предпринимательство и торговля, градостроительная деятельность, экология, культура и культурное наследие, информационные технологии и коммуникации, спорт, развитие технопарков и другое», – говорится в сообщении.

Метрополия Большого Парижа – новая административная единица, созданная 1 января 2016 года. Метрополия объединила в единую систему Париж и периферию, включающую 131 коммуну департаментов Сен-Сен-Дени, Сен-э-Марн, О-де-Сен, Валь-де-Марн, Валь-д’Уаз, Эссон и Ивелин. Население метрополии составляет 7,2 миллиона человек.

Одним из главных приоритетов Большого Парижа является построение транспортной системы таким образом, чтобы связать пригороды между собой и с аэропортом имени Шарля де Голля – без пересадки в центре города. Для этого строятся новые линии метрополитена, в том числе автоматизированные, идет интеграция с железной дорогой TGV – французской сетью скоростных электропоездов.

Также среди приоритетов Большого Парижа – повышение энерго­эффективности строящихся зданий и реновация существующего жилого фонда. Метрополия производит 25% ВВП Франции.

Сотрудничество между Москвой и Парижем осуществляется на основе Договора о дружбе и сотрудничестве, который был подписан 28 января 1992 года, а также соглашения о перспективах сотрудничества от 14 марта 1996 года.

С 4 по 7 июля в столице работает Московский урбанистический форум. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.