РИАМО - 4 июл. Неизвестный похитил автомобиль Toyota Camry от дома на улице Союзной в Одинцове, материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«3 июля в 14:16 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1977 года рождения с заявлением о том, что с 21:29 2 июля до 07:50 3 июля от дома на улице Союзной в Одинцове неизвестный похитил автомашину Toyota Camry 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.