РИАМО - 4 июл. В Москве молодой человек без весомого повода напал на ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в столичной подземке, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным СМИ, инцидент произошел в час пик, когда мужчина выходил из метро и случайно задел девушку. Ее приятель решил, что к ней пристают, и набросился на ликвидатора. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои).

«По поручению руководства Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве, перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции, и передаче его для дальнейшего расследования следственными органами Главного следственное управления СК России по городу Москве», — сказала Иванова.

Сейчас мужчина госпитализирован. Он является инвалидом первой группы — из-за работы на ЧАЭС он с трудом передвигается и плохо разговаривает.