РИАМО - 4 июл. Основным фактором привлечения жителей в новую Москву является экологическая среда на ее территории, сообщил в четверг руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Одним из самых важных факторов, который привлекает жителей даже старой Москвы, их становится все больше, кто покупает там квартиры, - это экология. Это возможность не только комфортно жить в современном и качественном жилье, возможность найти себе не совсем далеко от жилья рабочее место, а еще и экологическая ситуация на новой территории», - сказал Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он также отметил, что в ТиНАО растет качество жизни, в том числе благодаря проектам, которые реализовываются на новой территории.

«Появившиеся восемь станции метро улучшают качество доступности, как следствие и качество жизни. Построенные сегодня десятки школ, детских садов, поликлиник тоже улучшают качество жизни. Застройщики, девелоперы уже поменяли отношение к свои проектам - это и фасады, и дворы благоустроены, и небольшие парки. Мы видим, что все эти направления, все эти факторы влияют на улучшение жизни на новой территории», - добавил Жидкин.