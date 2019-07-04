РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Жителя Балашихи подозревают в фиктивной постановке на учет 9 иностранцев в своей квартире на улице Свердлова, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Балашихинское» провели проверку соблюдения иностранными гражданами режима пребывания в РФ и выявили факт фиктивной постановки на учет нескольких иностранцев.

«Полицейские установили, что 38-летний местный житель в квартире, расположенной в одном из домов на улице Свердлова, поставил на миграционный учет 9 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставил», – говорится в сообщении.

По данному факту отделом дознания УМВД России возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.