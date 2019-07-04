РИАМО - 4 июл. По факту гибели маленького ребенка в результате падения дерева в столице возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека», сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Он уточнила, что в четверг на трехлетнего мальчика, играющего на детской площадке на территории Басманного района Москвы, упало дерево. От полученных травм ребенок скончался на месте.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)», - сказала Иванова.

По ее словам, в настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливается полная картина произошедшего, опрашиваются очевидцы.

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