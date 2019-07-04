РИАМО - 4 июл. На заброшенном участке в Воскресенске найден труп неизвестной женщины с раной головы, подозреваемого в убийстве задержали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 3 июля в 00:10 на заброшенном участке на улице 2-й Фетровой в Воскресенске с ушибленной раной головы обнаружен труп неизвестной женщины 30-35 лет. Приняты меры к установлению ее личности.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска совместно с отделом уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый мужчина 1983 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено задержанным в ходе совместного распития спиртных напитков с неизвестной ему женщиной, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», заключил представитель пресс-службы.