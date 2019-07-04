РИАМО - 4 июл. За последние годы в Москве объем вредных выбросов в атмосферу сократился более чем в два раза, это произошло из-за продуманной транспортной политики в области улучшения экологической обстановки, сообщает ТАСС.

«Подавляющее большинство вредных выбросов в атмосферу создают автомобили, на которых мы ездим. Транспортное поведение и транспортная политика прямо влияет на экологию крупных городов. Сегодня качество автомобилей стремительно меняется, мы за несколько лет изменили автопарк и сделали его самым молодым и экологичным в Европе», – заявил мэр города Сергей Собянин на пленарной сессии Московского урбанистического форума.

Он отметил, что после этого ввели изменения для движения грузового транспорта в столице, в результате количество концентрации вредных выбросов в атмосферу уменьшилось в два с лишним раза за последние несколько лет.

По его словам, сегодня Москва стоит на пороге революции, взяв курс на формирование парка электротранспорта.

«Мы сделали шаг вперед даже быстрее, чем владельцы личных автомобилей: приняли решение с 2021 года отказаться от закупки автобусов на моторном топливе. Сегодня в Москве работает около 300 электробусов, в дальнейшем, как минимум, по 300 таких машин будем закупать ежегодно», – добавил мэр.

Он уточнил, что в четверг власти столицы подпишут соглашение с одной из ведущих компаний по созданию инжинирингового производства электробусов и еще с одной компанией по развитию сети электрозаправок. Данные изменения позволят в будущем сделать московский воздух еще чище.

Ранее столичное правительство приняло ряд мер для улучшения экологической обстановки города. К ним относится закупка с 2013 года автобусов, соответствующих стандарту «Евро-5», запуск электротранспорта, запрет продажи топлива ниже стандарта «Евро-5». Кроме того, в столице строго регламентирован проезд большегрузов.

С 4 по 7 июля в столице работает Московский урбанистический форум. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.