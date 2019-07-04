РИАМО - 4 июл. С четверг аэроэкспрессы выполняют несколько рейсов по маршрутам аэропорт «Шереметьево» – Одинцово и Одинцово – аэропорт «Шереметьево», на участке аэропорт «Шереметьево» – Белорусский вокзал поезда будут следовать в режиме аэроэкспресса, а на участке Белорусский вокзал – Одинцово — со всеми остановками, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Аэроэкспрессы будут выполнять совместные с ЦППК рейсы на маршруте аэропорт «Шереметьево» – Одинцово – аэропорт «Шереметьево» в пилотном режиме. На первом этапе поезда «Аэроэкспресс» будут курсировать между Одинцово и «Шереметьевым» два раза в день в будние и три раза в выходные дни в утренние и вечерние часы», — говорится в сообщении.

Маршрут аэроэкспрессов пройдет через промежуточные остановки «Баковка», «Инновационный центр», «Немчиновка», «Сетунь», «Рабочий поселок», «Кунцево-1», «Фили», «Тестовская», «Беговая». Далее от Белорусского вокзала поезда «Аэроэкспресс», как прежде, проследуют до аэропорта «Шереметьево» с остановкой на «Окружной». Время в пути от аэропорта до подмосковного города (и в обратную сторону) составит порядка 90 минут. Время в пути на отрезке аэропорт «Шереметьево» – Белорусский вокзал – аэропорт «Шереметьево» останется прежним - 35 минут.

Минимальное время стоянки на Белорусском вокзале при следовании поезда из и в Одинцово составит 4 минуты.

«Стоимость проезда до аэропорта вне зависимости от станции посадки останется прежней и составит 500 рублей по стандартному тарифу. Также для пассажиров будут доступны групповые тарифы «Аэроэкспресс», — отмечается в сообщении.

Проехать из аэропорта «Шереметьево» до станции «Одинцово» и в обратную сторону можно по бумажным или электронным билетам «Аэроэкспресса», приобретенным в кассах, билетных автоматах, на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», у мобильных кассиров компании. Пассажиры «Аэроэкспресса» не могут проехать на участке Белорусский вокзал–Одинцово по абонементу «Аэроэкспресса», а также если они оплатили проезд на турникете в аэропорту с помощью «Тройки», ApplePay и других бесконтактных сервисов.

Чтобы пройти на посадку или выйти на промежуточной станции через турникеты на отрезке Белорусский вокзал – Одинцово, пассажиру необходимо показать сотруднику ЦППК бумажный или электронный билет «Аэроэкспресса».

Также на участке Белорусский вокзал–Одинцово можно проехать в аэроэкспрессе по обычным билетам и абонементам ЦППК. Их можно приобрести в кассах и билетных автоматах компании.

После завершения пилотного периода будет принято решение о введении маршрута на постоянной основе и его интеграции в расписание «Аэроэкспресса» на Шереметьевском направлении.