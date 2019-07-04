В ближайшие годы в Москве планируют построить 24 моста различного назначения. При этом их возведут не только над крупными водными артериями столицы – Москвой-рекой и Яузой, но и над небольшими реками Сходней, Сетунью и Лихоборкой. Сегодня в столице проектируется и строится более 10 мостов. Примерная стоимость этих работ - 30 миллиардов рублей. Подробнее о том, сколько километров мостовых перекрытий построят в Москве в ближайшие два года, смотрите в инфографике РИАМО.