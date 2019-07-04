РИАМО - 4 июл. На маршрутах Московского метрополитена в настоящее время курсируют более 10 различных брендированных поездов, всего с 2010 года было запущено 40 тематических составов, посвященных различным событиям и проектам, сообщил в четверг на Московском урбанистическом форуме первый заместитель начальника столичной подземки – начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

«Всего с 2010 года в Московском метрополитене было запущено 40 брендированных поездов. На сегодняшний день ходит порядка 10. И с большим удовольствием запускаем очередной брендированный поезд, посвященный Московским центральным диаметрам», - сказал Дощатов.

Поезд запустили в четверг. Он отправился из депо «Красная Пресня» и будет курсировать по Кольцевой линии в течение года. Прямая трансляция торжественного запуска состоялась у стенда «Московский транспорт» на Московском урбанистическом форуме.

В вагонах размещена информация об эффектах от запуска каждого диаметрального маршрута, а также о сервисах на станциях и в поездах МЦД, о новых удобных и быстрых маршрутах, позволяющих экономить время в пути.

Ожидается, что за все время работы состава им воспользуются более 7 миллионов человек.

Московский урбанистический форум открылся в четверг. Он будет работать до 7 июля. В его рамках впервые пройдет международный конгресс по проблемам городского здоровья Urban Health. Всего запланировано провести более 100 мероприятий.

На первом этапе реализации проекта МЦД запустят движение по двум маршрутам – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Интервал движения поездов в часы пик составит 5-6 минут. Их планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года.