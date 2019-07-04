РИАМО - 4 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье трехлетнего ребенка, который погиб после падения дерева на Гольяновском проезде на востоке Москвы.

«В Москве от урагана погиб ребенок. Приношу самые глубокие соболезнования семье. В эти дни в столице – критические погодные условия. Прошу обращать особое внимание на предупреждения МЧС и городских служб. Будьте внимательны», – написал Собянин на своей странице в «ВКонтакте».

Маленький ребенок погиб в результате падения на него дерева на детской площадке в Гольяновском проезде. Дерево упало из-за сильнейших порывов ветра. В настоящий момент медики оказывают всю необходимую психологическую помощь матери мальчика.

ГУ МЧС России по Москве ранее объявило экстренное предупреждение из-за сильных порывов ветра.

По данным синоптиков, непогода сохранится в городе до конца дня.