РИАМО - 4 июл. В ОМВД России по району Арбат с заявлением обратился гражданин 1987 года рождения, он рассказал, что похитили его личные вещи - 23 пары кроссовок из ресторана на Новом Арбате, 15, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Мужчина, пояснил, что приехал в ресторан, где работает в должности шеф-повара, ввиду того, что совершал переезд с одной квартиры в другую, и взял с собой на работу личные вещи, а именно 23 пары кроссовок, которые были уложены в две туристические сумки, данные сумки он оставил на первом этаже ресторана», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 30 июня шеф-повар обнаружил отсутствие своих вещей, когда приехал их забрать.

Собеседник агентства заключил, что проводится проверка по этой информации.