РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в частном доме в микрорайоне Ольгино в подмосковной Балашихе, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 4 июля в 02:45 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Ольгино. В 03:52 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания участвовали 11 человек, кроме того было использовано три единицы техники.