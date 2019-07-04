Что делать, если в доме нашествие крыс

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Крысы очень быстро размножаются и уничтожают все вокруг себя, поэтому важно своевременно выявить появление грызунов в доме, рассказал РИАМО сотрудник службы дезинфекции Евгений Листовой.

К тому же, эти животные достаточно агрессивны и могут нападать на людей.

• О наличии крыс свидетельствует специфический «мышиный» запах в помещении. Он гораздо сильнее, чем от обычных домовых мышей. «Визиткой» грызуна также является запах аммиака: крысы помечают маршрут своих перемещений капельками мочи.

• Появившиеся в плинтусах и стенах ходы. Крепкие зубы позволяют этим грызунам проделывать ходы даже в стенах из современных материалов.

• Наличие крысиного помета, шерсти, клочков бумаги, прогрызенных пакетов. Не удивляйтесь, если обнаружите дыру на упаковке с несъедобными вещами: крысы любопытны и могут вскрыть пакет просто для того, чтобы ознакомиться с содержимым.

• Следы грызунов. Внимательно осмотрите углы в доме, особенно укромные – на пыли могут остаться следы лап. Если сомневаетесь, где именно выходит крыса, можно припылить пол в углу детской присыпкой, мукой, пудрой или крахмалом.

Комплекс антикрысиных мер должен проводиться, если хотя бы один из этих пунктов подтвердился:

1. Наличие отловленного грызуна.

2. Обнаружение следов на контрольно-пылевых (следовых) площадках.

3. Открытое перемещение грызунов по территории.

4. Наличие жилых нор, помета.

5. Характерные повреждения продуктов, тары, мебели, других предметов.

6. Поедание грызунами разложенной приманки.

Профилактическое мероприятие должно проводиться не реже 1 раза в месяц, а если крысы на объекте все еще присутствуют, то до полного их исчезновения.

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