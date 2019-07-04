Что делать, если в доме нашествие крыс

Как понять, что в доме завелись крысы
Крысы очень быстро размножаются и уничтожают все вокруг себя, поэтому важно своевременно выявить появление грызунов в доме, рассказал РИАМО сотрудник службы дезинфекции Евгений Листовой.
К тому же, эти животные достаточно агрессивны и могут нападать на людей.
• О наличии крыс свидетельствует специфический «мышиный» запах в помещении. Он гораздо сильнее, чем от обычных домовых мышей. «Визиткой» грызуна также является запах аммиака: крысы помечают маршрут своих перемещений капельками мочи.
• Появившиеся в плинтусах и стенах ходы. Крепкие зубы позволяют этим грызунам проделывать ходы даже в стенах из современных материалов.
• Наличие крысиного помета, шерсти, клочков бумаги, прогрызенных пакетов. Не удивляйтесь, если обнаружите дыру на упаковке с несъедобными вещами: крысы любопытны и могут вскрыть пакет просто для того, чтобы ознакомиться с содержимым.
• Следы грызунов. Внимательно осмотрите углы в доме, особенно укромные – на пыли могут остаться следы лап. Если сомневаетесь, где именно выходит крыса, можно припылить пол в углу детской присыпкой, мукой, пудрой или крахмалом.
Комплекс антикрысиных мер должен проводиться, если хотя бы один из этих пунктов подтвердился:
1. Наличие отловленного грызуна.
2. Обнаружение следов на контрольно-пылевых (следовых) площадках.
3. Открытое перемещение грызунов по территории.
4. Наличие жилых нор, помета.
5. Характерные повреждения продуктов, тары, мебели, других предметов.
6. Поедание грызунами разложенной приманки.
Профилактическое мероприятие должно проводиться не реже 1 раза в месяц, а если крысы на объекте все еще присутствуют, то до полного их исчезновения.
Куда обращаться
За появлением грызунов в жилом доме должны следить управляющие компании и сами собственники жилья.
При этом дератизацию должны проводить профессионалы с помощью специальных ловушек и химикатов. Не стоит браться за выведение крыс самостоятельно.
Управляющая компания проводит дератизацию только на общей территории: в подвалах, на чердаках, в мусоропроводах и подъездах. В квартире бороться с крысами придется самостоятельно.
Подробно о нормах дератизации рассказывает этот документ.
Если управляющая компания проводит дератизацию редко или некачественно, то жильцы могут жаловаться в Роспотребнадзор. Ведомство направит комиссию, которая должна установить присутствие крыс в доме.
Профессиональную дератизацию против крыс проводит Московский областной центр дезинфекции, в столице работает Московский городской центр дезинфекции, а также частные фирмы, оказывающие подобную услугу.
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Меры профилактики и защиты от крыс
Профилактику в квартире, частном доме или на даче необходимо проводить регулярно, чтобы потом не пришлось истреблять целое полчище грызунов, рекомендует эксперт.
• В квартире следует регулярно проводить уборку, а также проверя\ть углы обязательно заделать все щели и отверстия.
• Вентиляционные шахты должны быть затянуты мелкоячеистой металлической сеткой (лучше, если она закреплена на шурупы или винты, чтобы быстро снять защиту в случае необходимости).
• Не оставляйте мусор у входа в квартиру или возле мусоропровода.
• Опускайте крышку унитаза, так как крысы умеют плавать и спокойно перемещаются по канализации и стоякам.
• Пользуйтесь антимоскитными сетками и обязательно закрывайте окна, уходя из дома, так как крысы могут перемещаться, в том числе, по деревьям.
• Не стоит надеяться на домашних животных: кошки далеко не всегда рискуют вступать в схватку с крысами. Эти грызуны часто очень сильны и проворны, так что ваш питомец может получить серьезные травмы.
• Можно установить специальную охранно-защитную систему – электрические дератизаторы и ультразвуковые отпугиватели. Пока ситуация не вышла из-под контроля, такие устройства весьма успешно защищают территорию от опасного грызуна, советует эксперт.
Если крысы все-таки появились, купите механическую мышеловку большого размера. Проконсультируйтесь с продавцом насчет подходящей модели. Однако этот метод не рекомендуется, если в доме есть кошки или собаки, маленькие дети.
Отравы на основе ядов эффективны только в том случае, если крысы еще не успели размножиться (потомство запомнит ошибку родителей и не будут есть опасную приманку). Этот способ также опасен при наличии в доме детей и питомцев.
Из народных методов: измельчите винную пробку и обжарьте ее с кусочком мяса или сала, а затем разложите стружку в углах. Разбухшие в желудке кусочки приводят к смерти животного.
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Стоимость услуг по дератизации
Если ваш дом атаковали крысы, как можно скорее вызовите специалиста по дератизации. Этот способ будет наиболее эффективным и безопасным.
В Москве и Подмосковье стоимость обработки помещения обойдется от 1 500 рублей за однокомнатную квартиру (способом микроорошения). Обработать дом или коттедж площадью до 50 квадратных метров стоит от 2 500 рублей, площадью до 100 квадратов – около 3 500 рублей.
Специалисты применяют различные способы обработки. Это может быть микрораспыление или микроорошение, холодный туман, горячий туман, дополнительная установка барьерной защиты.
Чем больше способов используется, тем выше цена. Максимальная стоимость дератизации составит 6-7 тысяч рублей.
Имейте в виду, что после проведения дератизации какое-то время нельзя находиться в помещении. Сроки уточнит специалист, проводящий обработку.
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Как проходит дератизация
Во время проведения обработки помещения против крыс в нем нельзя находиться людям и животным. Специалисты работают в защитной одежде и масках, поэтому для них препараты не опасны.
Заранее следует убрать в герметичные емкости все продукты питания и посуду, а также предметы личной гигиены.
После обработки помещение нужно проветривать в течение минимум 40 минут. Желательно выдержать час-полтора, после чего в квартире смогут безопасно находиться люди и животные.
После дератизации уточните у специалистов, следует ли сделать влажную уборку помещения. Некоторые вещества не требуют смывания, а с другими оно необходимо. В этом плане удобнее газовая дератизация – способ подходит даже для семей с маленькими детьми.
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