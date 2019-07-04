РИАМО - 4 июл. Жители Московского региона смогут принять участие в «Гонке Героев», которая пройдет 13 июля на спортивном курорте «Сорочаны» в Дмитровском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Главная цель «Гонки Героев» — развитие физической культуры граждан, популяризация личностного роста и повышение уровня патриотизма у населения. Мероприятие имеет высокий уровень популярности (с 2015 года - более 1,5 миллиона участников и зрителей). В 2019 году «Гонка Героев» будет организована в 12 крупнейших городах России, включая Москву, где ожидаемое количество участников составит более 750 тысяч человек! Примите участие и вы!» — говорится в сообщении.

Место проведения: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Курово, спортивный курорт «Сорочаны».

Как уточняется на сайте «Гонки героев», мероприятие состоится 13 июля. Принять участие смогут как одиночные спортсмены, так и команды. Подробная информация — на сайте.