РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов при содействии управления опеки и попечительства министерства образования Подмосковья по Балашихе провел урок финансовой грамотности для воспитанников детского дома «Непоседы» и опекунов детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Тарас Ефимов рассказал о порядке предоставления квартир для ребят, ведении семейного бюджета, правилах оплаты за коммунальные услуги и ответственности за их неуплату.

«Ежегодно в Балашихе порядка 30 детей-сирот получают квартиры и начинают новую для себя, самостоятельную жизнь. И, конечно, не все понимают свои права и обязанности, не знают, куда обратиться в экстренной ситуации, получить правовую помощь. Вместе с управлением опеки и попечительства мы решили запустить проект «Уроки финансовой грамотности» для детей-сирот и опекунов детей, оставшихся без попечения родителей», – сказал Ефимов.

Он добавил, что в ходе занятий с ребятами разобрали различные ситуации, с которыми они сталкиваются, обсудили вопросы трудоустройства, средней заработной платы в Московской области и подсчитали необходимый доход на одного человека в месяц – не менее 25 тысяч рублей.

«Это был действительно нужный и полезный разговор, который мы обязательно продолжим», – заключил Ефимов.

Руководитель управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по городскому округу Балашиха Ирина Киоса поблагодарила депутата за участие в мероприятии и предложила проводить подобные обучающие занятия, с учетом пожеланий ребят.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей началось с 2013 года. Количество квартир, предоставленных сиротам Балашихи с 2013 по 2018 годы, составляет 108. Общая площадь этих квартир – 3 673 квадратных метров. Из предоставленных с 2013 года квартир лишь 16% приобретены во вторичном жилом фонде, оставшиеся 84 квартиры расположены в новых, современных многоквартирных жилых домах. В нынешнем году детям-сиротам планируется предоставить 32 квартиры.