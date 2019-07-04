РИАМО - 4 июл. Спасатели вытащили из воды в Нагатинском затоне рыбака, который перевернулся на резиновой лодке, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли человека, который перевернулся на резиновой лодке в Нагатинском затоне в районе Нагатино-Мелового причала», – сказал собеседник агентства.

Спасенным оказался 31-летний мужчина, который на лодке переправлялся на остров для рыбалки. Сильные порывы ветра перевернули резиновую лодку, после чего рыбак оказался в воде.

Мужчину доставили на спасательную станцию «Кожухово», его осматривает бригада скорой помощи, добавил представитель пресс-службы.