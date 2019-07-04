РИАМО - 4 июл. В столичном метрополитене начал курсировать тематический поезд, посвященный Московским центральным диаметрам (МЦД), торжественный запуск состава транслировался в рамках Московского урбанистического форума, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Прямая трансляция запуска тематического поезда прошла у стенда «Московский транспорт» на урбанистическом форуме в парке «Зарядье». Также возможность увидеть событие в прямом эфире получили пассажиры метро и пользователи социальных сетей. Состав отправился из депо «Красная Пресня».

«МЦД - это проект наземного метро, как мы его называем. Первые два диаметра планируется запустить уже в конце этого года. Фактически после запуска москвичи получат новую инфраструктуру, интегрированную в метро, где будет множество удобных пересадок. Время перемещения по Москве еще сократится», - сказал первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Гамид Булатов.

Тематический поезд состоит из пяти сдвоенных вагонов. Каждый из них внутри и снаружи оформлен в цвет одного из пяти диаметров и «рассказывает» о своем маршруте. Пассажиры поезда могут узнать о протяженности линий, количестве станций, времени в пути и способах оплаты проезда.

Кроме того, в вагонах размещена информация об эффектах от запуска каждого диаметрального маршрута, а также о сервисах на станциях и в поездах МЦД, о новых удобных и быстрых маршрутах, позволяющих экономить время в пути.

Тематический поезд будет курсировать по Кольцевой линии в течение года. Ожидается, что за все время работы состава им воспользуются более 7 миллионов человек.

Проект Московских центральных диаметров реализуют поэтапно. В первую очередь запустят движение по двум маршрутам: МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Интервал движения поездов в часы пик составит 5-6 минут. Планируется, что они начнут курсировать в конце 2019 – начале 2020 года. Маршруты будут включать 66 станций и 132 километра пути.

В рамках реализации всего проекта доступ к МЦД получат более 11,7 миллиона жителей московской агломерации. Станции МЦД появятся в 17 городах области и 70 районах Москвы. Разгрузка девяти линий метро достигнет 20%, а всей транспортной инфраструктуры города – 10-12%.