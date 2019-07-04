РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 4 июл. Три монитора поступили в реанимационный отдел больницы подмосковного Дзержинского, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«В отделение реанимации Дзержинской городской больницы поступило три монитора для контроля ряда физиологических параметров в рамках программы «Нормированный страховой запас», – говорится в сообщении.

А в отделение функциональной диагностики поступили два электрокардиографа 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах.