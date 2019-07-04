РИАМО - 4 июл. Медики оказывают всю необходимую психологическую помощь матери ребенка, погибшего из-за падения дерева на детской площадке, скорая помощь прибыла на место происшествия в течение 5 минут, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Маленький ребенок погиб в результате падения на него дерева на детской площадке в Гольяновском проезде. Дерево упало из-за сильнейших порывов ветра.

«На место происшествия в течение 5 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской и скорой помощи. Медиками была констатирована биологическая смерть ребенка на месте происшествия в результате травм, не совместимых с жизнью. Матери ребенка оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», - сказал собеседник агентства.

ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за сильных порывов ветра в четверг. Горожанам рекомендуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, во время сильного ветра нельзя укрываться под деревьями.