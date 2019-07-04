РИАМО - 4 июл. В Подмосковье детям-сиротам повысят стипендию с 1 сентября 2019 года, сумма ежемесячной выплаты составит 6 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С 1 сентября каждый проживающий в Подмосковье ребенок-сирота, обучающийся по очной форме по программам подготовки квалифицированных рабочих и переподготовки рабочих, будет ежемесячно получать стипендию губернатора Московской области в размере 6 тысяч рублей», – сказала Забралова.

Стипендия будет выплачиваться независимо от того, в каком регионе России находится учебное заведение, подчеркнула она.

По ее словам, в настоящее время губернаторскую стипендию в регионе получают 3076 детей-сирот, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования.

«Уже в новом учебном году данной льготой смогут воспользоваться еще 1283 ребенка-сироты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, а также 467 сирот с ограниченными возможностями здоровья. Это хорошая поддержка для ребят», – заключила Забралова.