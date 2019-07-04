РИАМО - 4 июл. Эффективная дневная температура в следующие несколько дней в Подмосковье и Москве не превысит 15-17 градусов, такое случается в текущих числах июля один раз в пять лет, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Если в первые июльские дни температура воздуха еще соответствовала норме, то уже 3 июля «отстала» от нее на 2-3 градуса. В ближайшие дни рассчитывать на потепление не стоит: до конца календарной недели средняя суточная температура воздуха не превысит 14 градусов. А это соответствует концу августа!» – говорится в сообщении.

Пятого июля при переменной облачности небольшой кратковременный дождь пройдет лишь в отдельных районах. Сохранится умеренный ветер, его средняя скорость – 7-12 метров в секунду. В ночные часы температура в столице – 11-13 градусов, по области – до 8, днем – не выше 20.

«В субботу и воскресенье погоду будет определять новый циклон, с Балтики. И будет преобладать облачная, дождливая и ветреная погода. Температурный фон существенно не изменится: ночью в Москве – 11-13, по области – от 8 до 13 градусов, днем в субботу в столице – 16-18, в воскресенье – 18- 20 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12 метров в секунду», – добавляется в сообщении.

Эффективная дневная температура воздуха в выходные дни не превысит 15-17 градусов. Что в этих числах июля случается в среднем один раз в пять лет.