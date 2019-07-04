РИАМО - 4 июл. Строительство технологической составляющей ТПУ «Рязанская» на границе столичных районов Нижегородский и Лефортово планируется завершить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Этот узел свяжет станцию МЦК «Нижегородская», платформу радиального направления железных дорог, а также станцию метро Некрасовской линии метро и будущую станцию Большой кольцевой линии. По нашим оценкам, пассажиропоток в часы пик здесь будет достигать 90 тысяч пассажиров», — сказал заммэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

ТПУ «Рязанская» станет одним из наиболее значимых и крупных транспортных комплексов Москвы. Глава стройкомплекса пояснил, что для удобства всех пассажиров в подземном терминале будет единый распределительный зал с билетными кассами, залом ожидания и пассажирским терминалом.

«В настоящее время в Москве реализуется 97 проектов пересадочных узлов, объединяющих различные виды транспорта. Создание системы таких хабов с удобными пересадками с одного вида транспорта на другой, сопутствующей инфраструктурой и перехватывающими парковками позволит снизить загруженность дорожной сети в среднем на 7%, что немало для мегаполиса», - отметил Хуснуллин.

Московский урбанистический форум открылся в столице в четверг. Он будет работать до 7 июля. В его рамках впервые пройдет международный конгресс по проблемам городского здоровья Urban Health. На форуме предусмотрен и фестиваль - открытая программа для москвичей.