РИАМО - 4 июл. Полиция проводит проверку по факту конфликта между представителем авиакомпании и пассажиром, опоздавшим на рейс Москва - Анапа, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«В дежурную часть ЛО МВД России в аэропорту «Внуково» поступило сообщение от представителя одной из российских авиакомпаний о том, что он получил телесные повреждения от неизвестного гражданина. В офис организации пришел опоздавший на рейс сообщением «Внуково» - Анапа пассажир с требованием вернуть деньги за билет или отправить следующим рейсом», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что представитель авиакомпании предложил опоздавшему пассажиру купить новый билет, после чего мужчина начал проявлять агрессию, ударил оппонента и покинул офис.

Он добавил, что сотрудники транспортной полиции установили личность пассажира, напавшего на потерпевшего, взяли с него объяснение.

В настоящее время по данному факту сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту «Внуково» проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.