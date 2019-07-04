РИАМО - 4 июл. Маленький ребенок погиб в результате падения на него дерева на детской площадке в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Утром в четверг в Москве синоптики зафиксировали сильнейшие порывы ветра в 19 метров в секунду, сильный ветер сохранится до конца дня в городе.

«В Гольяновском проезде от порывов ветра дерево упало на ребенка на детской площадке. Он скончался», - сказал источник в экстренных службах города.

ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за сильных порывов ветра.

Ранее упавшее дерево частично перекрыло дорожное движение на Кутузовском проспекте, его оперативно убрали.

Правила поведения при сильном ветре>>