РИАМО - 4 июл. В подмосковном Серпухове произошла дорожная авария с участием трех автомобилей, один человек погиб, еще три получили ранения, среди них семилетняя девочка, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Четвертого июля в 00:30 на улице Ворошилова водитель BMW третьей серии, двигаясь со стороны улицы Свердлова, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Rio, после чего в нее врезался кроссовер BMW X5», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 26-летний водитель из Брянска, находившийся за рулем легковушки BMW, погиб на месте.

«Водитель автомобиля Kia 1989 года рождения, житель Москвы, госпитализирован. Его пассажирка 1992 года рождения госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Также в ДТП пострадала девочка 2012 года рождения», – отметил представитель пресс-службы.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW X5 в аварии травм не получил. По факту ДТП в настоящий момент проводится проверка.