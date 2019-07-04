РИАМО - 4 июл. Ввоз партии узамбарской фиалки из Голландии запретили на фитосанитарном контрольном посту в Можайском горокруге, причиной тому стал обнаруженный на растениях опасный вредитель — цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Досмотр провели 25 июня сотрудники ведомства на территории склада временного хранения ЗАО «ЛЦ «Западные ворота». Выявленный в партии растений вредитель является карантинным для РФ.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — говорится в материале.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Основным признаком присутствия трипсов на растениях являются некрозы в виде светлых пятен или полос (штриховатости) с четкими краями и экскрементами трипсов в виде скоплений темных очень мелких пятен (точек).

Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.

Пути распространения: возможен завоз с облиственными саженцами, горшечными культурами, срезанными растениями и рассадой овощных и цветочных культур. Также возможно обнаружение на плодах семечковых, косточковых и различных овощных культур.