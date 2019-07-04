РИАМО - 4 июл. В Московском регионе до вечера 5 июля продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье и Москве из-за порывов ветра до 15 метров в секунду с 09:00 до 21:00 5 июля. При этом с 21 часа четверга до 9 утра 5 июля оповещения о погоде не требуется.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Смоленской, Владимирской и Ивановской областях.

В Московском регионе 5 июля будет облачно с прояснениями, по области местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Температура ночью составит 8-10 градусов, днем — 18-20.