РИАМО - 4 июл. В Москве на день Московского транспорта, 13 июля, возле пешеходного перехода на Цветном бульваре рядом с цирком Никулина установят «танцующий» светофор, говорится в сообщении пресс-службы столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Значок в виде человека будет отображается на красном сигнале светофора, но он не стоит, а пляшет. Неподалеку от светофора будет установлена небольшая кабина – пешеходы могут зайти в нее и начать двигаться – действия будут сканировать специальные камеры видеоаналитики», – говорится в сообщении.

Танец находящегося в кабине человека будет транслироваться в режиме реального времени на красный сигнал светофора. Таким образом, значок на устройстве может повторять движения человека в кабине.

«Танцевать можно во время красного сигнала для пешеходов. Если в кабине никого нет, светофор работает в обычном режиме – на нем отображается знак пешехода, который идет, либо стоит», – добавляется в материале.

Светофор отвечает всем требованиям безопасности – танцующий человек транслируется только на красный сигнал светофора для пешеходов.