РИАМО - 4 июл. Новый гипермаркет товаров для ремонта и обустройства дома «Леруа Мерлен» торжественно открылся в четверг в деревне Кулаково городского округа Жуковский, магазин работает с 8:00 до 23:00 и оборудован парковкой на 800 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Леруа Мерлен Жуковский» открылся по адресу: Московская область, 37-й километр Новорязанского шоссе. В новом магазине площадью 10 тысяч квадратных метров горожане найдут более 35 тысяч наименований товаров, а также готовые решения для реализации проектов любой сложности для всех помещений дома или квартиры, включая кухню, ванную и гардеробную.

«Открытие нового гипермаркета – это не только возможность приобретения всех необходимых DIY товаров в шаговой доступности, но также появление новых рабочих мест для жителей Подмосковья, ведь многие сегодня вынуждены ездить на работу в столицу, а теперь у проживающих в Раменском округе появилась возможность найти достойную работу неподалеку от дома», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что, говоря о стоимости приобретения товаров, компания проводит постоянный мониторинг ценовой политики на схожие изделия на рынке и за счет объемов реализации готова предложить продукцию по цене в среднем на 5% ниже аналогичной.

«Для меня как для министра потребительского рынка и услуг Московской области важно, что «Леруа Мерлен» создает определенные преимущества для местных товаропроизводителей, что сегодня как никогда актуально. Концепция развития компании предполагает наличие на полке не менее 60% товаров локальных поставщиков», — отметил Посаженников.

Министр утверждает, что подмосковным предпринимателям просто необходимы новые надежные каналы сбыта продукции, а также выражает надежду, что на прилавках нового гипермаркета будет присутствовать широкий ассортимент товаров, произведенных в Подмосковье.

С открытием магазина в Жуковском ремонт и обустройство дома станут доступнее для всех жителей Раменского округа. Здесь каждый сможет найти готовые проектные решения, чтобы сделать свой дом теплым и уютным. Первых покупателей традиционно ждет много сюрпризов.

«Это долгожданное открытие для нашей компании. Мы много работали над обновлением концепта наших магазинов, чтобы сделать их еще более вдохновляющими, удобными и понятными», — рассказал директор «Леруа Мерлен Жуковский» Сергей Штомпель.

По его словам, а этом магазине клиенты найдут множество готовых решений для преображения их дома, а также традиционно богатый ассортимент товаров в утилитарных, строительных отделах и декоре.

«Леруа Мерлен» - лидер российского рынка DIY. Мы уже достигли многого на рынке, и свидетельство этому - сегодняшнее открытие очередного магазина в России. Но мы не планируем останавливаться на достигнутом и продолжим инвестировать в российский рынок. Я хочу поблагодарить команду профессионалов, которая работала над открытием этого магазина, а также администрацию (муниципалитета - ред.) за сотрудничество и поддержку», — отметил генеральный директор Leroy Merlin в России Лоран Дефассье.

Магазин работает с 8 утра до 23 вечера, для комфорта покупателей возле гипермаркета предусмотрена парковка более чем на 800 мест. Для тех, кто хочет сэкономить не только деньги, но и время, есть возможность делать покупки или оформлять услуги онлайн через интернет-магазин «Леруа Мерлен».