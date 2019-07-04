РИАМО – 4 июл. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 60% россиян в целом довольны качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, среди них отопление, водоснабжение и техобслуживание жилого фонда, сообщается на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

На сегодняшний день большинство россиян проживает в многоквартирных домах (55%), хотя в сравнении с 2015 годом растет доля тех, кто предпочитает жить в отдельно стоящем доме (31% против 23% в 2015 году).

«Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян – 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%). Более половины опрошенных отмечают, что не произошло значимых изменений в сфере электроснабжения (82%), холодного водоснабжения (73%), отопления (61%), газоснабжения (60%) и горячего водоснабжения (51%)», – отмечается в материале.

Согласно опросу, наиболее значимые сдвиги за последний год, по мнению граждан, произошли в сфере содержания и текущего ремонта жилья (17% опрошенных отметили, что качество данной услуги ухудшилось) и вывоза мусора (18% граждан считают, что ситуация с вывозом мусора за последний год улучшилась, и примерно столько же говорят об обратном - 21%).

«Существенно снизилась за последние девять лет доля граждан, имеющих нарекания к работе жилищно-коммунальной службы, ответственной за содержание и эксплуатацию их дома – если в 2010 году таких было более половины (52%), то сейчас это около трети опрошенных (30%)», – отмечается в исследовании.

Опрос проведен 1 июля 2019 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.