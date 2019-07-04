РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июл. Чемпион Москвы по легкой атлетике Максим Корягин проведет бесплатное занятие в Королеве 7 июля, сообщил «РИАМО в Королеве» сам спортсмен.

Бесплатное занятие пройдет на стадионе «Металлист» в 16:00. Тренировка проводится для всех желающих без ограничений по возрасту.

«Тренировки я планирую проводить регулярно, для начала минимум один раз в месяц. Хочу популяризировать легкую атлетику в городе. На тренировки планируем приглашать профессиональных спортсменов. 7 июля состоится первая такая тренировка, на нее запись не требуется, приходить можно семьями и компаниями», – сказал Корягин.

Для тренировки понадобится только удобная спортивная форма.